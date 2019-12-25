В субботу заснеженные улицы Петербурга убирали 8 тысяч дворников

Также снег убирали более 1,4 тыс. единиц техники.

В минувшую субботу, 12 декабря, на уборку улиц Северной столицы вышли более 1,4 тыс. единиц техники и восемь тыс. работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Более того, в Северной столице провели в каждом районе заседания штабов по благоустройству с участием подразделений районов, которые контролируют уборку города. Особое внимание уделили пешеходным маршрутам и дворам. Как оказалось, на уборку этих локаций обычно больше всего поступает жалоб.

По итогам субботней уборки было израсходовано порядка 580 тонн противогололедных материалов. Также дорожные предприятия в усиленном режиме работали еще с ночи 11 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Петербурге выпало более 3 см снега.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom