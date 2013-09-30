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В субботу воздух в Петербурге прогреется до +31 градуса
Сегодня, 15:52
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В субботу воздух в Петербурге прогреется до +31 градуса

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В этот день будет малооблачно и без осадков.

В субботу, 19 июня, в Петербурге ожидается малооблачная без осадков погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +16…+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +29…+31, в прибрежных районах местами будет прохладнее +26 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее петербуржцам рассказали, сколько нужно пить воды во время аномальной жары.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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