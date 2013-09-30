В субботу воздух в Петербурге прогреется до +31 градуса

В субботу, 19 июня, в Петербурге ожидается малооблачная без осадков погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +16…+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +29…+31, в прибрежных районах местами будет прохладнее +26 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада. Атмосферное давление будет мало меняться.
Ранее петербуржцам рассказали, сколько нужно пить воды во время аномальной жары.
Фото: pixabay.com
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