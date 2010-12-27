В субботу в Выборге изменится схема движения автобусов

В связи с празднованием Дня Ленинградской области.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 91-й годовщине Ленинградской области, 4 августа с 6:00 до 22:00 ограничивается движение транспортных средств по улицам г. Выборга. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

- наб. 30-го Гвардейского Корпуса (от Крепостного моста) - наб. 40-летия ВЛКСМ (до Ленинградского пр.);

- ул. Крепостная (от ул.Северный Вал до Московского пр.);

- Ленинградский пр. (от ул.Выборгская до наб. 40-летия ВЛКСМ).

Соответственно, из-за этого изменятся схемы и расписания движения автобусов.

Маршрут № 1/6: автобусы от Северного и Выборгского поселков будут ходить с интервалом 15-20 минут. Они будут делать круг по Крепостному и Петровскому мостам с остановкой на наб. 30-го Гвардейского Корпуса. По городу автобус следует от вокзала до ЖБИ по обычному маршруту.

Маршрут № 2 от ул. Б. Каменной до вокзала следует по расписанию.

Маршрут № 4 от вокзала по Ленинградскому шоссе следует по расписанию.

Маршруты № 7, 8, 9 – следуют без изменения схемы движения (возможны незначительные изменения в расписании в связи с предполагаемым затором по ул. Кривоносова).

Маршрут № 10, 11 – от вокзала по маршруту 1/6 (через ТЦ "Алиса").

Маршрут №12: часть автобусов с интервалом 30-35 мин. следует от п. Харитоново вокруг Выборгского замка по мостам с остановкой на наб. 30-го Гвардейского Корпуса. Часть автобусов с интервалом 30-35 минут пойдет по обычному маршруту с дальнейшим движением до пос.Харитоново через пос.Кировские дачи.

Маршрут № 13 - от вокзала по маршруту до остановки Московский проспект далее по маршруту 1/6 (через ТЦ "Алиса") до вокзала.

Маршрут № 14 - от вокзала по маршруту 1/6 (через ТЦ Алиса) – в обоих направлениях.

Пригородные маршруты № 146, 147, 122, 131, 142, 148, 142А – следуют от вокзала через п. Кировские дачи (по Павловскому мосту) далее по трассе Скандинавия до конечных остановок. Остановки в п. Калинино на ул. Рубероидной нет.

Маршрут № 134 следует от вокзала по Ленинградскому шоссе в обоих направлениях.

Ранее мы сообщали об ограничении движения в Выборге со 2 по 5 августа.

Фото: pixabay.com