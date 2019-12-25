В субботу в Пулково отменили восемь рейсов

В числе прочих, не состоятся рейсы в Сочи и Москву.

К утру субботы, 25 июля, стало известно об отмене ряда авиарейсов в аэропорту Пулково в Петербурге. Из аэрогавани не вылетят восемь самолетов. Судя по информации онлайн-табло, данная мера затронула рейсы в Сочи, Москву, Симферополь, Анапу, Ижевск, Воронеж и Ташкент.

Запланированным остается проведения более сотни остальных рейсов.

Ранее мы сообщали о том, что аэропорт Пулково возобновляет международное сообщение. Информация о возобновлении полетных программ появится по мере поступления заявок от авиакомпаний.

Фото: Piter.tv