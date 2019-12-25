Аэропорт Пулково готов к возобновлению международных перелетов с 1 августа

Оператор Пулково также ждет заявок от авиакомпаний.

Аэропорт Пулково возобновляет международное сообщение. Информация об этом появилась в группе аэропорта "ВКонтакте".

Сегодня стало известно о том, что Россия возобновляет рейсы в другие страны. Пока только в Турцию, Танзанию и Великобританию.

Аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке воздушных судов по международным направлениям, о чем ранее, 10 июля 2020 года, было направлено уведомление в Росавиацию. говорится в сообщении.

Информация о возобновлении полетных программ появится по мере поступления заявок от авиакомпаний.

Фото: Аэропорт Пулково / VK