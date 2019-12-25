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Аэропорт Пулково готов к возобновлению международных перелетов с 1 августа
Сегодня, 16:18
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nadezhda_sib

Аэропорт Пулково готов к возобновлению международных перелетов с 1 августа

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Оператор Пулково также ждет заявок от авиакомпаний.

Аэропорт Пулково возобновляет международное сообщение. Информация об этом появилась в группе аэропорта "ВКонтакте".

Сегодня стало известно о том, что Россия возобновляет рейсы в другие страны. Пока только в Турцию, Танзанию и Великобританию. 

Аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке воздушных судов по международным направлениям, о чем ранее, 10 июля 2020 года, было направлено уведомление в Росавиацию.

говорится в сообщении. 

Информация о возобновлении полетных программ появится по мере поступления заявок от авиакомпаний. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: аэропорт, международное авиасообщение, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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