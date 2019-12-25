В субботу в Пулково отменили свыше 30 рейсов

Четыре из них – в Анталью, и все от разных авиакомпаний.

В субботу, 1 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменили свыше 30 рейсов. Об этом говорит информация онлайн-табло аэропорта.

Череда самолетных отмен началась сразу после полуночи: не состоялись вылеты в Москву и Магнитогорск, а парой часов позже – в Ларнаку, Ираклион и Бургас. В течение дня не осуществятся перелеты из Петербурга в Шанхай, Ригу, Минск, Бишкек, Тегеран, Душанбе, а также Барнаул, Сочи, Санью. Примечательно, что в один день отменились сразу четыре рейса в Анталью от четырех разных авиакомпаний

С чем связаны отмены рейсов, не уточняется.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" откроет ежедневные рейсы в Анталью из Петербурга.

Фото: Piter.TV