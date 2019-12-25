Авиакомпания "Россия" откроет ежедневные рейсы в Анталью из Петербурга

Авиакомпания "Россия" готовится открыть два ежедневных рейса в турецкую Анталью из Петербурга. По информации ТАСС, первые перелеты стартуют 10 августа.
Перевозчик отметил, что загрузка первых рейсов подобралась к 100%, соскучившиеся по морю и all-inclusive пассажиры быстро выкупили билеты на грядущие перелеты. Рейсы будут летать из Пулково каждый день в 9.30 и 12.55, время в полете составит примерно 3 часа 40 минут.
Рейсы в Анталью, а также в Стамбул, вскоре возобновит и компания Turkish Airlines.
Фото: Piter.TV
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