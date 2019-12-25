Turkish Airlines возобновит рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью в августе

Первый перелет, в Стамбул, состоится уже 2 августа.

Авиакомпания Turkish Airlines возобновит перелеты из Петербурга в Турцию уже в августе. Как сообщили в пресс-службе оператора аэропорта Пулково, компании "Воздушные ворота Северной столицы" ("ВВСС"), в расписании появятся рейсы из Пулково в Стамбул и Анталью.

В крупнейший турецкий город самолеты начнут летать со 2 августа, а первый рейс в Анталью состоится 10 августа. Перелеты по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю, в Стамбул можно будет отправиться в понедельник, среду, четверг, пятницу или воскресенье, а в Анталью – в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Перевозить пассажиров будут Airbus A321, A330 и Boeing 737.

Ранее мы рассказывали, что в августе в Петербург отправится больше самолетов из Ростова-на-Дону.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "ВВСС"