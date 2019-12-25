В августе в Петербург отправится больше самолетов из Ростова-на-Дону

В аэропорту Платов ввели дополнительные рейсы в расписание.

С 1 августа в Петербург полетят дополнительные самолеты из Ростова-на-Дону. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Платов, несколько новых рейсов двух авиакомпаний появятся в расписании на вторник, четверг и субботу.

Отмечается, что по вторникам в Северную столицу будут летать самолеты авиакомпании "Азимут", время вылета и прилета будет меняться в зависимости от дня недели. Вместе с дополнительным рейсом перевозчик сможет обеспечить ежедневные перелеты в город на Неве. В четверг и субботу в Петербург организуют перелеты от компании Smartavia. С изменениями в расписании из Платова будут отправляться порядка 19 петербургских рейсов в неделю.

Ранее в Пулково назвали самые востребованные направления в первой половине июля.

Фото: Piter.TV