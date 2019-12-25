В Пулково назвали самые востребованные направления в первой половине июля

В топ-5 попали рейсы в Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск и Анапу.

Сотрудники петербургского аэропорта Пулково назвали самые востребованные направления в первой половине июля. В топ-5 попали рейсы в Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск и Анапу. Об этом пишет пресс-служба воздушной гавани города.

Кроме того, в десятке самых популярных направлений первой половины июля оказались Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань и Минеральные Воды. В настоящий момент аэропорт совместно с партнерами продолжает работу по восстановлению и открытию новых рейсов, в том числе, международных.

Напомним, с 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Исключения составляют вывозные рейсы и отдельные полеты по поручению правительства. Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа.

При этом на внутренних направлениях пассажиропоток Пулково в июле превысил 400 тысяч человек, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта оказался восстановлен на 100%.

Ранее мы писали, что с 24 июля Пулково поднимает аэропортовые сборы.

Фото: Piter.TV