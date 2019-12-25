Сбор за обеспечение безопасности подрастет на 10,5%, за пользование аэровокзалом – сразу на 38%.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что с 24 июля Пулково поднимает аэропортовые сборы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник в авиакомпаниях.

Отмечается, что ставки на полеты из Петербурга в регионы РФ не изменятся. Однако изменится сбор за обеспечение безопасности. Предполагается, что он подрастет на 10,5%, а ставка за пользование аэровокзалом – сразу на 38%.

В 2017-2020 годах накопленная инфляция составила 13,4%. Повышение тарифов для российских перевозчиков составит только 8-12%

Эксперты считают, что повышение сборов приведет к сокращению числа рейсов в Петербург.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Пулково задержали два рейса и четыре отменили.

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