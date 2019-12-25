В понедельник в Пулково задержали два рейса и четыре отменили

Официально отменены вылеты рейсов до Сочи, Анапы и Воронежа.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что в Пулково снова отменили рейсы. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта.

Официально отменен ночный и дневной рейс до Сочи, Анапы и Воронежа. Причина выясняется.

Задержан рейс в Челябинск, который должен был вылететь из Петербурга в два часа ночи. Также не вылетел вовремя рейс в Казань. Пассажиры должны были улететь в десять утра.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть яркую комету Неовайз.

Фото:Piter.TV