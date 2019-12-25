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В понедельник в Пулково задержали два рейса и четыре отменили
Сегодня, 8:07
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IRINA_CHALKINA

В понедельник в Пулково задержали два рейса и четыре отменили

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Официально отменены вылеты рейсов до Сочи, Анапы и Воронежа.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что в Пулково снова отменили рейсы. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта.

Официально отменен ночный и дневной рейс до Сочи, Анапы и Воронежа. Причина выясняется. 

Задержан рейс в Челябинск, который должен был вылететь из Петербурга в два часа ночи. Также не вылетел вовремя рейс в Казань. Пассажиры должны были улететь в десять утра.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть яркую комету Неовайз.

Фото:Piter.TV

Теги: анапа, воронеж, отмена рейсов, отмена рейсов пулково, пулково, сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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