В субботу в Пулково отменили 14 рейсов

Причиной отмены является угроза распространения коронавируса.

В субботу, 24, июня в аэропорту Пулково отменили 14 рейсов. Об этом стало известно благодаря данным онлайн-табло.

Отметим, что самолеты должны были отправиться в Пермь(FV 6581), Москву (FV 6017, FV 6027, SU 033, FV 6029, FV 6011, FV 6035, FV 6023, FV 6015 и FV 6029), а также Анапу(6R 517) и Душанбе (7J 4852). Причиной отмены является угроза распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" может снова заработать круглосуточно с 1 июля.

Фото: Piter.tv