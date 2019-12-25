Продажи товаров для ремонта в России сократились почти на 5% за полгода

Продажи товаров для дома в России пошли на спад.

Российский рынок товаров для строительства и ремонта за январь — июнь 2026 года сократился на 4,7 % в денежном выражении. Его объём составил 3,9 трлн рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

Участники рынка объясняют отрицательную динамику снижением активности покупателей и стремлением бизнеса сократить расходы. Одним из основных факторов остаётся высокая стоимость кредитов. Коммерческий директор "Лемана Про" Наталья Новикова отметила, что из-за финансовых ограничений люди чаще откладывают масштабные ремонтные работы и приобретают материалы только для решения наиболее необходимых задач.

Совокупная выручка крупнейших профильных компаний уменьшилась на 2 % и достигла 521,1 млрд рублей. Наиболее заметное падение среди упомянутых ретейлеров зафиксировали у "Дом Ленты", ранее работавшей под брендом OBI. Продажи компании снизились на 24,3 %. У "Максидома" показатель сократился на 9,6 %, у "Петровича" — на 3,1 %, а у "Лемана Про" — на 1 %.

На этом фоне положительную динамику продемонстрировала компания "ВсеИнструменты.ру": её продажи выросли на 3,2 %. Директор по работе с инвесторами Алексей Лукьянов рассчитывает, что по итогам 2026 года оборот ретейлера увеличится примерно на 5 %.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что после наиболее выраженного спада в начале года весной спрос начал восстанавливаться благодаря сезонным покупкам. В этот период традиционно увеличивается интерес к товарам для ремонта, строительства и обустройства жилья.

Среди дополнительных причин сдержанного спроса Бурмистров назвал ограниченную доступность ипотечных кредитов и сокращение расходов компаний на отделку офисных помещений. Эти факторы продолжают влиять как на частные ремонты, так и на коммерческие проекты.