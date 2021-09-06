В субботу в Петербурге сохранится теплая и солнечная погода

Синоптик рассказал, что при переменной облачности в городе обойдется без осадков.

Сегодня, 14 мая, в Петербурге столбики термометров поднимутся до отметки 16 градусов тепла. Влияние циклона в субботу уменьшится. Об этом рассказал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что при переменной облачности в городе обойдется без осадков. Небольшие дожди ожидаются на востоке области. Температурный фон немного подрастет и вернется в рамки климата. Ветер слабый, его порывы будут достигать до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

В Ленинградской области также будет теплая погода, до плюс 17 градусов тепла. В некоторых районах региона пройдут небольшие дожди.

Ранее мы писали, что стало известно, когда отключат отопление в Петербурге. В комитете по энергетике Петербурга добавили, что сейчас идет третий день мониторинга.

Фото: pexels