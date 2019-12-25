В субботу в Петербурге прошла церемония прощания с Евгением Захаровым, который погиб при задержании телефонных мошенников

Сегодня, 13 ноября, в Культурном центре ГУ МВД в Петербурге прощаются с представителем Росгвардии, подполковником полиции Евгением Захаровым, который погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе 9 ноября.
На церемонию прибыли губернатор города, личный состав отряда СОБР, ОМОН и сотрудники Главного управления Росгвардии по региону. Кроме того, на прощание пришли военнослужащие ЗВО.
Исполнить панихиду и похоронить бойца СОБР решили на Серафимовсом кладбище. Возложили цветы на могилу мужчины близкие, друзья и товарищи росгвардейца. Известно, что у погибшего остались жена и трое детей. Родственникам пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пулковском шоссе телефонный мошенник не просто сбил сотрудника СОБРа, но и переехал его. Спецназовец скончался на месте от полученных травм.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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