В субботу в Петербурге продолжится оттепель

В течение дня может пойти дождь и мокрый снег.

В субботу, 27 февраля, в Петербурге продолжится оттепель. Как рассказал журналистам главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, на погоду в городе повлияет теплый атмосферный фронт.

Выходной будет облачным, в течение дня пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов, по области ожидается температура от -1 до +4 градусов. Ветер подует с северо-запада с порывами 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст.

Колесов: "Весна придет в Петербург во второй половине марта".

Фото: pixabay