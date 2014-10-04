Колесов: "Весна придет в Петербург во второй половине марта"

Сейчас в Петербурге наблюдается "зимняя оттепель".

Последний месяц зимы подходит к концу, в связи с чем главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подвел итоги февраля.

По сравнению с прошлой зимой, в этом году февраль был морозным и снежным, отметил Колесов. Но никаких рекордов этот месяц не побил, в Петербурге температура была и ниже. Что касается осадков, то февраль тоже не принес рекордов. На данный момент в городе выпало 150% от нормы, но бывало выпадало и до 220% осадков.

Сейчас в Петербурге наблюдается "зимняя оттепель", но в первых числах марта петербуржцев вновь ждет похолодание. Весна начнет чувствоваться только во второй половине марта.

В Ленобласти 27 февраля ожидается мокрый снег.

Фото: Piter.tv