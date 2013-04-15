В Ленобласти 27 февраля ожидается мокрый снег

Температура воздуха днем -3...+2 градуса.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 27 февраля в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днём в отдельных районах небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4, на востоке местами до -9, днём -3...+2 градуса. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv