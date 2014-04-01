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В субботу в Петербурге потеплеет до +4 градусов
Сегодня, 15:36
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Alena_Zinovieva

В субботу в Петербурге потеплеет до +4 градусов

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Ночью и утром пройдет мокрый снег, переходящий в дождь.

В субботу, 13 марта, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдет мокрый снег, который утром перейдет в дождь. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщили специалисты  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов. Днем потеплеет до +2…+4 градусов. На дорогах местами образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что весна в Петербурге почувствуется уже на следующей неделе.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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