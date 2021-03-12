Весна в Петербурге почувствуется уже на следующей неделе

Город будет греть плюсовая температура днем и солнце.

С пятницы, 12 марта, в Петербурге окончательно обосновалась весна и начала приближать долгожданное тепло. Морозы, вызванные холодным арктическим воздухом, уходят в сторону Москвы, а в Петербург направляется теплый воздух с Атлантики. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов телеканалу "Санкт-Петербург".

В ближайшие четыре дня температура будет постоянно повышаться. Уже к вечеру пятницы температура с -5 градусов соскочит на ноль, а в субботу термометры покажут около +1...+3. Мокрый снег перейдет в дождь, влажные осадки могут чередоваться, но температура при этом все равно будет около +5 градусов все выходные. Также в Петербурге сохранится сильный ветер.

Весна, по словам Колесова, почувствуется уже на следующей неделе: ночью останется легкий мороз, но днем будет плюсовая температура и солнце. К концу марта в городе обещает установиться температура в +5...+7 градусов.

В конце рабочей недели в Петербург пришла оттепель.

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