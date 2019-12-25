В конце рабочей недели в Петербург пришла оттепель

Сегодня ожидается сильный ветер, метель и резкое падение атмосферного давления.

В пятницу, 12 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, местами слабая метель. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха сегодня будет активно повышаться. В городе ожидается 0…-2 градусов, в Ленобласти -4…+1. Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет резко падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что БДТ в Петербурге может закрыться на ремонт на полгода.

Фото: Instagram / kmerenkov