В субботу в Петербурге будет +3 градуса без осадков

Погода облачная с прояснениями.

В субботу, 28 ноября, в Петербурге будет довольно комфортная погода без осадков. Такой прогноз на день дал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Метеорологические условия в первый выходной недели определит гребень антициклона. Погода будет облачной с прояснениями, день обойдется без осадков. Из минусов – плотный северо-восточный ветер до 9 м/с. Воздух в городе прогреется до +3 градусов, по области разброс температуры составит -1...+4 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст.

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