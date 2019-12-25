В субботу в Петербурге потеплеет до +25 градусов

День пройдет преимущественно без осадков.

В субботу, 8 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По прогнозу, составленному ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха ночью составит +14...+16 градусов, а днем поднимется до +23...+25 градусов. Порывы северо-западного, западного ветра достигнут 2-7 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться. Также не прогнозируется неблагоприятных метеорологических явлений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что антициклон принес в Петербург солнечную погоду.

Фото: Piter.TV