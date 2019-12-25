Антициклон принес в Петербург солнечную погоду

Сегодня температурный фон немного подрастет и на пару градусов превысит климатическую норму.

В пятницу, 7 августа, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние антициклон. Благодаря ему в облаках появится множество прояснений, и обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, в этот день температурный фон немного подрастет и на пару градусов превысит климатическую норму. Столбики термометров в городе поднимутся до +22…+24 градусов, в Ленобласти потеплеет до +20…+25 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в пятницу в Ленобласти будет теплая и облачная погода.

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