В субботу в Петербурге похолодает до +22 градусов

В этот день будет преимущественно без осадков.

В субботу, 20 июня, в Петербурге станет немного прохладнее. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до +20…+22 градусов. При переменной облачности будет преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 765 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных.

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