В субботу в Петербурге похолодает до +13 градусов

Ночью пройдут небольшие дожди.

В субботу, 19 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем – без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Грядущей ночью температура воздуха опустится до +9…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что врачам Боткинской больницы грозит сокращение зарплат.

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