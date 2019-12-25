В субботу в Петербурге будет по-прежнему сухо и +29 градусов

Ночью жители города смогут немного отдохнуть от жары.

В субботу, 16 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью жители города смогут немного отдохнуть от жары. Температура воздуха в ночное время составит +20…+22 градусов. Днем столбики термометров в городе покажут +27…+29 градусов.

Ветер подует с северо-запада, запада умеренный. Осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в выходные из Петербурга в пригород пустят дополнительные электрички.

Фото: pexels.com