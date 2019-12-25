В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Воздух в городе на Неве прогреется до +21…+23 градусов.

В субботу, 4 июля, в Петербурге будет теплая, но сырая погода. Ночью и в конце дня местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью прогреется до +14…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +21…+23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 752 мм рт. ст.

Ранее россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни.

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