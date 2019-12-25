В субботу в Петербурге ожидается сильный ветер

Спасатели предупредили о предстоящем шторме жителей Северной столицы.

Стало известно о том, что на Петербург в предстоящую субботу надвигается штормовая погода. Об этом горожан предупредили в городском ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики указывают, что в 7 ноября в Петербурге ожидаются порывы ветра местами до 15 м/с. Спасатели рекомендуют горожанам убирать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрывать окна, быть внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали о предстоящем шторме в Ленинградской области – ожидаются сильный ветер и гололедица.

Фото: piter.tv