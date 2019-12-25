В МЧС Ленобласти предупредили о шторме в выходные

Ожидается порывистый ветер и возможна гололедица.

Синоптики предупредили о шторме, который надвигается на Ленинградскую область. О погодных условиях 7 и 8 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду, ожидается в некоторых районах районах ночью и во второй половине дня субботы, 7 ноября. Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день, а в понедельник, 9 ноября, порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

Горожан просят соблюдать меры безопасности при непогоде – высока вероятность коммунальных и дорожных аварий, травмирования и других происшествий.

Ранее мы сообщали о том, что первая рабочая неделя ноября в Петербурге будет теплой.

Фото: Piter.tv