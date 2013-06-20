Облачно, но без дождей будет в Петербурге 9 октября

Температура воздуха в городе прогреется до +11…+13 градусов.

В субботу, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако пока обойдется без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер подует с юго-запада умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что бабье лето в Петербурге подошло к концу.

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