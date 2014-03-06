Бабье лето в Петербурге подошло к концу

Притока солнечного света станет меньше, однако до дождей дело пока не дойдет.

В пятницу, 8 октября, влияние антициклона на погоду в Петербурге начнет ослабевать. Постепенно смещаясь к югу, он пропустит в город облачные поля. Притока солнечного света станет меньше, однако до дождей дело пока не дойдет. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня прогреется до +12…+14 градусов. В Ленобласти ожидается +10…+15 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что брусника и черника зацвели в Петербурге второй раз за год.

Фото: Instagram / efimova_irina_312