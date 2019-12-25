Брусника и черника зацвели в Петербурге второй раз за год

Цветы на кустах ягод заметили в Юнтоловском заказнике.

Долгожданное бабье лето принесло свои плоды. В Юнтоловском заказнике второй раз за год зацвели кусты брусники и черники. Фотографиями поделился Антон Кубышкин в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока еще не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу. Написал Антон Кубышкин

По словам автора снимков, кусты черники практически все облетели, но иногда еще можно встретить цветение. Брусничное цветение фотограф отыскал с трудом.

Брусничное цветение отыскал с трудом, даже было смирился, что не цветет. Сфотографировал много бутонов, но в итоге нашёл и цветение!!! Отметил он

Несколько дней назад горожане бурно обсуждали в сети цветение зверобоя в Петербурге. Некоторые даже не поверили, но в подтверждение своих слов петербурженка опубликовала фотографию с датой.

Кому зверобоя, свежего, октябрьского, пахучего, бесплатно отдам? Предложила жительница города

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Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин, Наталья Пудовкина