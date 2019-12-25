Петербургский фотограф провел фотосессию Ястребиной сове из Красной книги

Особь оказалась очень активной.

Фотограф Антон Кубышкин поделился кадрами Ястребиной совы из Красной книги Ленобласти. Хищница была замечена в одном из петербургских парков 26-го сентября. Фотографии и рассказал о "встрече" опубликован в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Кубышкин рассказал, что он узнал о том, что в парк прилетела сова. Обычно это случается в период миграции сов. На поиски птицы фотограф потратил весь день, и в итоге случайно увидел ее на дереве.

Птица проявила актерский талант и попозировала перед камерой.

Размах крыльев Ястребиной совы составляет 60-80 см. Охотится в основном в дневное время. Питается мелкими грызунами, охотится в дневное время.

Ранее фотограф запечатлел белую цаплю в Сестрорецке.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин