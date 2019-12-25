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Петербургский фотограф провел фотосессию Ястребиной сове из Красной книги
Сегодня, 10:23
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Петербургский фотограф провел фотосессию Ястребиной сове из Красной книги

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Особь оказалась очень активной.

Фотограф Антон Кубышкин поделился кадрами Ястребиной совы из Красной книги Ленобласти. Хищница была замечена в одном из петербургских парков 26-го сентября. Фотографии и рассказал о "встрече" опубликован в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Кубышкин рассказал, что он узнал о том, что в парк прилетела сова. Обычно это случается в период миграции сов. На поиски птицы фотограф потратил весь день, и в итоге случайно увидел ее на дереве.

Птица проявила актерский талант и попозировала перед камерой. 

Размах крыльев Ястребиной совы составляет 60-80 см. Охотится в основном в дневное время. Питается мелкими грызунами, охотится в дневное время.

Ранее фотограф запечатлел белую цаплю в Сестрорецке. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: красная книга, птица, ястребиная сова
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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