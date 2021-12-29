В субботу в Петербурге ожидаются температурные скачки и сильный ветер

На дорогах возможна гололедица.

В субботу, 12 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег, вечером – мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров ночью опустятся до -5…-7 градусов, к вечеру субботы потеплеет до -1…+1. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 7-12 м/с, вечером в прибрежных районах порывы усилятся до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли краснокнижного сокола с различными травмами.

Фото: pexels.com