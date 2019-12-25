Циклон принесет в Петербург мокрый снег и сильный ветер

Температура воздуха составит от + 5 до + 7 градусов тепла.

В субботу, 18 апреля, за погоду в городе на Неве будет ответственен бушующий на северной половине европейской России циклон. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик пояснил, что сегодня высока вероятность попасть под дождь, снег или даже снежную крупу. Температура воздуха при этом составит от + 5 до + 7 градусов тепла. Северо-западный ветер в течение дня может разогнаться до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Не стоит забывать о том, что утром на дорогах вероятно появление гололедицы, так как ночью температура воздуха падала до 0.

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Фото: Pixabay