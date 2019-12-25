В субботу в Петербурге ожидаются кратковременные дожди

Воздух в городе прогреется до +22 градусов.

В субботу, 5 сентября, в Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями, в течение дня могут пройти небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, город остается на периферии обширного циклона, который расположился над Скандинавией. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов, по области ожидается от +18 до +23. Ветер подует с юго-запада и разгонится до 4-9 м/с, атмосферное будет слабо падать до 758 мм рт.ст.

Также синоптики рассказали, когда в Петербург придет бабье лето.

Фото: рixabay