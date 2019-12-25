В субботу в Петербурге ожидается +19 градусов тепла

Местами возможен кратковременный дождь.

В субботу, 29 августа, в Петербурге ожидается пасмурная погода. В течение дня петербуржцам и гостям города стоит ждать кратковременные дожди. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС.

Ночью воздух в городе на Неве прогреется до +10…+12 градусов, днем потеплеет до +17…+19 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 756 мм рт. ст.

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