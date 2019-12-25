Эксперты рассказали, как сильно в Петербурге выросли цены на бензин

За прошедшую неделю зафиксировано увеличение стоимости бензина на 0,2%.

Эксперты Росстата зафиксировали рост цен на бензин в июле. Если сравнивать с июнем, то стоимость бензина в России за месяц выросла на 0,9%. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Наибольший рост цен на бензин был отмечен в Тыве, снижение зафиксировали в Камчатском крае. В Москве стоимость бензина выросла на 0,8%. В Петербурге за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2 %. Так, топливо марки Аи-92 стоило от 41,9 до 44,11 рубля, марки Аи-95 — от 45,3 до 48,56 рубля, марки Аи-98 — от 53,2 до 54,99 рубля за литр. В целом за месяц цены на бензин в Северной столице выросли на 0,6%.

Ранее мы писали, что минимальную площадь баров в центре Петербурга могут снизить до 20 кв.м.

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