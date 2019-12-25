В субботу в Петербурге могут начаться небольшие дожди

Столбик термометра поднимется до + 6 градусов.

В субботу, 25 апреля, Северная столица оказалась на границе облачного вихря с востока и погожего антициклона с запада. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик подчеркнул, что это может вызвать небольшие осадки по всему городу. Температура воздуха же сегодня будет на четыре-пять градусов ниже нормы и составит + 6 градусов для Санкт-Петербурга и до + 7 градусов в Ленобласти.

Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет практически не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы писали, что синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду.

Фото: Pixabay