В субботу в Петербурге будет сухо и солнечно при +10

Ожидаются разрозненные облака.

В субботу, 27 марта, в Петербурге установится солнечная погода без осадков. По словам главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, за погодную ситуацию в первый выходной недели ответит гребень антициклона.

Утро в города началось с небольших туманов, днем на небе могут появляться разрозненные облака, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +8...+10 в городе и до +6...+11 в области, ветер подует с юга с порывами до 8 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст.

С наступлением весны улицы Петербурга стали локально мыть раньше срока.

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