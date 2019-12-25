В субботу в Петербурге будет солнечно, но ветрено

Город окажется под влиянием двух атмосферных вихрей.

В субботу, 19 сентября, в Петербурге будет комфортная температура, но сильные вихри могут испортить планы горожан. Об этом сообщил главный синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем профиле Facebook.

По прогнозам специалиста, несмотря на солнечные лучи и показатели термометра на отметке до +14 градусов, на небе все же появятся облака.

Кроме того, в соседнем 47-ом регионе температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов, а на восток циклон небольшие дожди.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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Фото: Pixabay