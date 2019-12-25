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МЧС предупреждает о воскресных заморозках в Ленобласти
Сегодня, 17:10
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МЧС предупреждает о воскресных заморозках в Ленобласти

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В регион придет настоящая осень.

Жителей 47-ого региона предупреждают о приходе заморозков в воскресенье, 20 сентября. Спустя долгое время в Ленинградскую область придет настоящая осень, а температура опустится ниже нуля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. 

Так, в темное время суток температура понизится до -1 градуса.

Добавим, что в первый выходной недели, 19 сентября, в область придет сильный ветер – его порывы достигнут 15 м/с.

Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам ждать от погоды на следующей неделе.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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