МЧС предупреждает о воскресных заморозках в Ленобласти

В регион придет настоящая осень.

Жителей 47-ого региона предупреждают о приходе заморозков в воскресенье, 20 сентября. Спустя долгое время в Ленинградскую область придет настоящая осень, а температура опустится ниже нуля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, в темное время суток температура понизится до -1 градуса.

Добавим, что в первый выходной недели, 19 сентября, в область придет сильный ветер – его порывы достигнут 15 м/с.

Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам ждать от погоды на следующей неделе.

Фото: Pixabay