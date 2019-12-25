В субботу в Петербурге будет прохладно и ветрено

Температура не поднимется выше +2 градусов.

В субботу, 21 марта, в городе на Неве можно ожидать переменную облачность. Об этом стало известно из сообщения на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно информации, полученной от ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", утром и днем есть вероятность попасть под небольшой снег. Ночью будет дуть северный, северовосточный ветер, который разгонится до 9 метров в секунду. Днем порывы усилятся до 11 метров в секунду.

Ночью похолодает до - 6 градусов, а днем столбик термометра достигнет отметки + 2. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

На дорогах местами может образоваться гололедица. Водителям стоит быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.

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