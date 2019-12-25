В субботу в Петербурге будет +23, без существенных осадков

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +12…+14 градусов.

В субботу, 24 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +12…+14 градусов, в окрестностях ожидается понижение температуры до +9 градусов. Днем потеплеет до +21…+23 градусов.

Ветер подует с северо-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее в Колпинском районе спасли раненую сову.

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