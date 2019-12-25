В Колпинском районе спасли раненую сову

Даже после лечения она не сможет вернуться в дикую природу.

В Колпинском районе местные жители спасли сову, которая была ранена и не могла летать. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Неравнодушные граждане обратились в мобильную экологическую дежурную службу. Специалисты нашли хищную особь со сломанным крылом и отвезли ее в ветеринарную клинику. Ветеринары установили наличие перелома и многочисленных травм. Птица под наблюдением ветеринарных врачей и находится в стабильно-тяжелом состоянии. Даже после лечения она не сможет вернуться в дикую природу. После лечения сову могут передать в государственный или муниципальный зоопарк.

При обнаружении диких зверей и птиц в городе в бедственном положении следует незамедлительно обращаться в круглосуточную мобильную экологическую дежурную службу (417-59-36). Не нужно пытаться оказать помощь самостоятельно.

В прошлом году в центре Петербурга заметили четырех редких сов.

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию