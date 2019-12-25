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В центре Петербурга заметили четырех редких сов
Сегодня, 13:29
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга заметили четырех редких сов

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Всего в городе можно встретить семь видов сов – ушастую сову, болотную сову, мохноногого сыча, воробьиного сычика, серую неясыть, длиннохвостую неясыть, бородатую неясыть.

В центре Северной столицы заметили четырех сов. Об этом на своей страничке во "ВКонтакте" рассказал биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Как оказалось, пернатых привлекает Петербург из-за обилия крыс. 

В последнее время все чаще и чаще появляется информация, что сов видят в Петербурге. Наш город привлекает их возможностью полакомиться мышевидными грызунами, в частности домовой мышью и крысами

Павел Глазков.

По словам специалиста, в городе можно встретить семь видов сов – ушастую сову, болотную сову, мохноногого сыча, воробьиного сычика, серую неясыть, длиннохвостую неясыть, бородатую неясыть. 

Ранее мы сообщали о том, что на Елагином острове трагически закончились отношения совы и белки. В сети появились фотографии, где сова склонилась над трупом белки.

Фото: Павел Глазков

Теги: павел глазков, совы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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