В субботу в Петербурге будет на 10 градусов холоднее нормы

Температура составит до -15 градусов в городе и до -20 градусов по области.

В субботу, 16 января, температура воздуха в Петербурге окажется на 10 градусов холоднее нормы. Об этом в своем Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, минувшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала зимы – термометры показывали -18 градусов. Днем температура будет немногим выше по области – от -12 до -17, и потеплее по городу – от -13 до -15 градусов. Местами по области ожидается до -20, что ниже климатической нормы на 9-10 градусов. В атмосфере над городом будет преобладать небольшой гребень антициклона, благодаря которому погода обещает быть облачной с прояснениями и практически без осадков.

Ветер подует с северо-востока с порывами до 7 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля.

Фото: Piter.TV