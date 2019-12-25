В субботу в Петербурге будет холодно и дождливо

Температура воздуха в городе прогреется до +9…+11 градусов.

В субботу, 25 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдет дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+11 градусов. Ветер подует с юга, юго-запада слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что в Петербурге сентябрь 2021 года стал самым холодным в XXI веке.

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